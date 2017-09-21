Сенатор заявил о продолжении бессмысленной антироссийской политики в Европе

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Политические элиты в Европе продолжают бессмысленную антироссийскую политику, еще одним тому подтверждением стало решение парламента Латвии отвергнуть проект закона о прекращении присуждения статуса негражданина новорожденным, заявил РИА Новости в четверг замглавы международного комитета Совфеда Андрей Климов.
"К сожалению, их политическая система возникла как продукт ЦРУ и других наших "друзей", которые во чтобы то ни было в свое время стремились получить такие "антироссийские островки", — сказал Климов о позиции российского парламента по этому вопросу.
"Европа должна была бы осадить (Латвийский парламент), но думаю, что этого не будет", — отметил сенатор.
По его мнению, до тех пор, пока Евросоюз продолжает бессмысленные антироссийские санкции, все это будет продолжаться.
Неграждане Латвии не имеют права занимать должность в госуправлении, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации — сдать экзамен по латышскому языку и истории. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.