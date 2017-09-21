Сенатор заявил о продолжении бессмысленной антироссийской политики в Европе

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Политические элиты в Европе продолжают бессмысленную антироссийскую политику, еще одним тому подтверждением стало решение парламента Латвии отвергнуть проект закона о прекращении присуждения статуса негражданина новорожденным, заявил РИА Новости в четверг замглавы международного комитета Совфеда Андрей Климов.

Законопроект, поданный президентом страны Раймондом Вейонисом, предусматривал прекращение присуждения статуса неграждан детям, родившимся после 1 июня 2018 года.

"К сожалению, их политическая система возникла как продукт ЦРУ и других наших "друзей", которые во чтобы то ни было в свое время стремились получить такие "антироссийские островки", — сказал Климов о позиции российского парламента по этому вопросу.

По его словам, те, кто сейчас оказался в политической элите Латвии, "очень четко прочувствовали подобный антироссийский настрой заокеанских кураторов и продолжают движение в этом направлении".

"Европа должна была бы осадить (Латвийский парламент), но думаю, что этого не будет", — отметил сенатор.

По его мнению, до тех пор, пока Евросоюз продолжает бессмысленные антироссийские санкции, все это будет продолжаться.

Президент Латвии 7 сентября заявил о необходимости принять правительственное решение, которое позволит автоматически регистрировать гражданами Латвии детей, которые родились в семьях неграждан. В стране проживают около 2 миллионов человек, из них порядка 230 тысяч, в основном русскоязычное население, являются негражданами. Этот статус присваивался людям, которые приехали в республику в советское время, и их потомкам. Сейчас, чтобы получить гражданство для новорожденного ребенка, родители-неграждане должны подать заявление с соответствующей просьбой.

Неграждане Латвии не имеют права занимать должность в госуправлении, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации — сдать экзамен по латышскому языку и истории. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.