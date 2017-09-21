Евросоюз надеется на подписание соглашения с Азербайджаном в этом году

БАКУ, 21 сен – РИА Новости, Вугар Гасанов. Первый советник представительства Евросоюза (ЕС) в Баку Денис Даниилдис заявил РИА Новости, что Брюссель надеется на подписание соглашения о партнерстве с Азербайджаном в этом году.

Ранее в четверг замглавы МИД Азербайджана заявил журналистам, что подписания соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Евросоюзом в этом году ожидать не стоит.

"Надежда еще есть, но нам еще надо поработать. У нас очень насыщенный график как здесь, так и в Брюсселе. Не всегда получается так часто встречаться, как хотелось бы. Следующая встреча будет в конце сентября в Брюсселе", — сказал Даниилдис.

По его словам, позиция МИД Азербайджана не противоречит позиции ЕС в данном контексте. "Для нас тоже качество важнее, чем скорость", — отметил советник.

Ранее комиссар по политике соседства и вопросам расширения Евросоюза Йоханнес Хан заявил, что Брюссель желает скорейшего завершения переговоров с Баку по новому соглашению, но "хороший результат важнее".

Совет ЕС в ноябре 2016 года одобрил мандат для Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС Федерики Могерини на ведение переговоров от имени ЕС и его стран-членов о "всеобъемлющем соглашении" с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года. Документ предусматривает приближение законодательства и процедур в Азербайджане к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС. Первая встреча по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном состоялась 7 февраля в Брюсселе.

Азербайджан с 2008 года участвует в программе ЕС "Восточное партнерство". Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи.