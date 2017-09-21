СМИ сообщили о самоубийстве вице-президента Korea Aerospace Industries

ТОКИО, 21 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Вице-президент южнокорейской военно-промышленной компании (KAI), найденный в четверг мертвым в своей квартире, предположительно, покончил с собой, сообщил новостной телеканал YTN.

По его данным, Ким Ин Сик, бывший генерал ВВС, отвечавший за бизнес компании KAI за рубежом, оставил предсмертное письмо на трех листах. В нем он извиняется за то, что не смог решить проблем компании, хотя очень к этому стремился.

Компания KAI летом оказалась вовлеченной в крупный коррупционный скандал вокруг разработок вооружений. Однако, как отмечало агентство Рёнхап, Ким Ин Сик не был в центре внимания прокуратуры.

Как сообщалось ранее, бывший президент KAI Ха Сон Ён, ушедший в отставку в июле этого года, подозревается в создании теневого фонда, средства из которого, как утверждается, шли на уплату взяток помощникам экс-президента Республики Корея Пак Кын Хе.

Ранее в этом году Пак Кын Хе была отстранена от власти по импичменту из-за причастности к коррупции в стране. Государственные проверки, как писали южнокорейские газеты, показали, что руководители KAI незаконно получили 48 миллионов долларов через завышение стоимости разработки вертолета Surion. Утверждается, что они создали свои собственные компании и присваивали деньги налогоплательщиков через контракты с KAI, основанные на вымышленных расценках.

Проверки установили, что этот корейский вертолет при испытаниях в США с октября 2015 по март 2016 года не соответствовал 29 из 101 требованиям безопасности по погодным условиям.

Южнокорейская газета "Хангук ильбо" сообщала со ссылкой на источники, что помощник экс-президента корпорации Ха Сон Ёна с прошлого года работал в государственном Корейском институте авиационной безопасности, который проверяет качество летательных аппаратов. Источник газеты утверждал, что бывшему сотруднику KAI не положено проверять продукцию корпорации.