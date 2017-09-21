МИД ДНР: решение Киева о миротворцах угрожает мирному урегулированию

ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Ввод миротворческого контингента ООН в Донбасс должен быть согласован с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, односторонние действия Киева могут негативно повлиять на выполнение договоренностей по урегулированию конфликта, заявила РИА Новости и.о. главы МИД ДНР, представитель в политической подгруппе Наталья Никонорова.

"Заявление Петра Порошенко о необходимости введения технической миссии в Донбасс является очередным проявлением недобросовестного отношения украинских властей к процессу мирного урегулирования, так как по данному вопросу даже не начат процесс согласования с представителями республик", — сказала Никонорова.

По ее словам, несмотря на заверения украинских властей о готовности к компромиссам, представители Киева не только уклоняются от выполнения минских соглашений, но "все чаще склоняются к принятию каких-либо шагов без учета интересов населения ДНР и ЛНР".

"Принцип согласованности позиций сторон является основополагающим в Комплексе мер. Односторонние действия могут только негативно влиять на возможность реализации мирных договоренностей, поскольку основой такой реализации является утверждение всех условий, модальностей и механизмов двумя сторонами конфликта – Киевом и Донбассом", — отметила представитель ДНР.

Никонорова также напомнила, что функции оценки и мониторинга ситуации в Донбассе уже возложены на миссию ОБСЕ, требуя незамедлительно ввести техническую миссию ООН, Порошенко "призывает распылять силы международного сообщества на дублирование уже имеющихся органов по разрешению конфликта на наших территориях".

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Однако, по мнению Киева, миссия должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР Киев вести отказывается.