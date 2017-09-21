В Каталонии продолжаются митинги против действий испанских властей

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

МАДРИД, 21 сен – РИА Новости. Митинги против действий испанского правительства и правоохранительных органов по поводу подготовки к референдуму о независимости проходят в четверг в различных городах Каталонии, самый крупный из них – напротив здания Высшего суда Каталонии в Барселоне.

В митинге, созванном националистическими организациями "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural, принимают участие несколько тысяч человек. Они требуют освободить задержанных накануне политиков и чиновников, которых подозревают в причастности к подготовке референдума 1 октября, проведение которого было приостановлено Конституционным судом страны. В настоящее время из 14 задержанных в среду человек до сих пор не отпущены десять. В ходе спецоперации Гражданской гвардии в среду был также проведен 41 обыск, изъяты почти 10 миллионов бюллетеней.

Митингующие кричат "Мы проголосуем!", "Здесь начинается наша независимость" и поют песню "Жнецы" — официальный гимн Каталонии. В руках у многих эстелада – неофициальный флаг сторонников независимости Каталонии.

Студенты университетов утром провели различные акции в учебных заведениях в связи с последними событиями в Каталонии. В ближайшее время пройдет общий митинг в Автономном университете Барселоны. По данным газеты El País, около 300 студентов в настоящее время перекрыли одну из крупнейших улиц каталонской столицы — проспект Диагональ.

Митинги в связи с полицейской операцией в Каталонии начались в Испании в среду. Самая массовая акция проходила перед департаментом экономики Женералитета (правительство Каталонии), в ней приняли участие 40 тысяч человек. Сотни собравшихся отказались расходиться даже после завершения митинга, ночью происходили столкновения в полицией. В результате сотрудники Гражданской гвардии, которые проводили обыски в департаменте, смогли покинуть его только утром.

Несмотря на это Женералитет настаивает, что 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство, все же состоится, а общественные организации "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural призывают людей к "постоянной мобилизации".

Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.

Согласно последним опросам, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против.