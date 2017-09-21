"Оппозиционный блок" просит Порошенко наложить вето на закон об образовании

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Депутат от партии "Оппозиционный блок" в украинском парламенте Вадим Новинский призвал президента Украины Петра Порошенко наложить вето на закон об образовании, который вызвал дискуссии из-за нормы о языке обучения.

В соответствии новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

"Закон "Об образовании" нарушает статью 53 конституции Украины, которая говорит о том, что государство гарантирует национальным меньшинствам обучение на родном языке. Я призываю президента быть гарантом конституции, а не гарантом коалиции, и выполнить свою конституционную обязанность и наложить вето на этот закон", — цитирует Новинского пресс-служба партии.

Он назвал принятый закон антиукраинским. "Вместо того чтобы принимать законы, которые будут объединять общество, принимаются законы, которые этот раскол только усиливают", — сказал депутат.

Он также сообщил, что если Порошенко подпишет закон об образовании, "Оппозиционный блок" оспорит его в Конституционном суде. "Мы начали сбор подписей за отмену этого закона. Буквально за неделю в Херсонской области было собрано 17 тысяч подписей", — добавил Новинский.

Ранее МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева, сообщили в МИД РФ. Киев заявил, что направит на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.