В Еврокомиссии не стали не комментировать обыски и аресты в Каталонии

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия не комментирует обыски и аресты, которые провела в среду Гражданская гвардия Испании в административных учреждениях Каталонии.

"Мы уважаем конституционный порядок и юридические рамки каждого государства-члена (Евросоюза)", — так ответил в четверг на соответствующие вопросы журналистов официальный представитель исполнительной коллегии Евросоюза Маргаритис Схинас.

Утром в среду в Каталонии были задержаны 12 человек, включая заместителя вице-председателя Женералитета Хосепа Марию Хове. Обыски прошли в здании Женералитета и других правительственных учреждениях.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.