В Мьянме готовят критерии для верификации беженцев-рохинджа, сообщили СМИ

БАНГКОК, 21 сен – РИА Новости. Власти Мьянмы готовят критерии для верификации права на проживание в стране беженцев-рохинджа (рохинья), находящихся в настоящее время на территории Бангладеш, сообщает в четверг интернет-версия газеты Myanmar Times.

19 и 20 сентября в штате Ракхайн работала инспекционная комиссия во главе с постоянным секретарем Комитета по исполнению рекомендаций по ситуации в штате Ракхайн, которая рекомендовала принять новые критерии верификации права рохинджа на проживание на территории Мьянмы и мьянманское гражданство, "не привязанные к Закону о гражданстве Мьянмы 1982 года", говорится в сообщении.

© REUTERS / Danish Siddiqui Мужчина из народности рохинджа вытаскивает ребенка из воды после пересечения границы Бангладеш-Мьянма через Бенгальский залив © REUTERS / Danish Siddiqui Мужчина из народности рохинджа вытаскивает ребенка из воды после пересечения границы Бангладеш-Мьянма через Бенгальский залив

О процессе верификации 410 тысяч беженцев, перешедших границу из Мьянмы в Бангладеш в поисках убежища от боевых действий на территории штата Ракхайн, говорила во вторник в своем обращении к нации и международному сообществу государственный секретарь и фактический лидер Мьянмы До Аун Сан Су Чжи. Она заявила, что власти Мьянмы готовы разрешить вернуться в страну тем беженцам-рохинджа, право которых на проживание в Мьянме будет подтверждено в ходе процесса верификации.

В мьянманском законе о гражданстве 1982 года записано, как и в первой конституции страны, принятой в 1947 году после обретения независимости от Великобритании, что гражданами Бирмы (ныне Мьянмы) считаются лица, принадлежащие к одной из 135 коренных народностей, населяющих страну. Народности рохинджа в этом списке нет. Переселенные на территорию Мьянмы из Бенгалии, тогда части Британской Индии, во времена британского владычества, рохинджа официально считаются "бенгальцами" или нелегальными мигрантами из Бангладеш. Некоторые из них, однако, имеют "ассоциированное гражданство" или "гражданство по натурализации". Первое определяется в законе, как полученное лицами, чьи предки проживали на территории Мьянмы до 1948 года и подпали под действие Закона о гражданстве Бирманского Союза 1948 года, оформив гражданство по этому закону. Второе — как полученное лицами, чьи предки также проживали на территории Мьянмы до 1948 года, но которые официально обратились к властям за получением гражданства после 1982 года. Обе эти категории имеют усеченные гражданские права, в частности, не могут занимать выборные должности.