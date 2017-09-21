В ДНР заявили, что нацбатальоны игнорируют запрет на ведение огня

ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Батальон "Аратта" "Украинской добровольческой армии" игнорирует запрет на ведение огня в Донбассе и продолжает обстрелы юга самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в четверг журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Несмотря на все запреты, они продолжают вести огонь по территории республики на мариупольском направлении", — заявил он.

Басурин добавил, что обещания руководства Украины ликвидировать не подчиненные силовым ведомствам националистические подразделения не выполняются.

"Намерения украинского руководства ликвидировать не подчиненные силовым ведомствам бандформирований националистов, как всегда, остались пустыми обещаниями. Мы неоднократно обращали внимание на нахождение на передовых позициях противника боевиков "Правого сектора" (запрещен в РФ — ред.), нацеленных на выполнение планов по дестабилизации обстановки в Донбассе", — сказал он.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"Правый сектор*" — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор*" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.