Зарегистрирован домен marianorajoy.cat, посвященный референдуму в Каталонии

МАДРИД, 21 сен – РИА Новости. Сайт, посвященный референдуму о независимости, который власти Каталонии собираются провести 1 октября, несмотря на позицию правительства Испании, появился на странице www.marianorajoy.cat.

Домен с именем и фамилией испанского премьера был зарегистрирован Фондом puntCAT, который занимается регистрацией сайтов в доменной зоне.cat (Каталония). В среду один из руководителей этого фонда Жозеп Сасоливер был задержан Гражданской гвардией в ходе спецоперации.

Ранее официальный сайт referendum.cat был заблокирован по решению суда, новый сайт ref1oct.cat был заблокирован через несколько дней.

В ходе спецоперации Гражданской гвардии, проведенной в среду, были задержаны 14 человек (трое позже были отпущены), проведен 41 обыск, изъяты почти 10 миллионов бюллетеней.

Несмотря на это, Женералитет (правительство Каталонии) настаивает, что референдум 1 октября состоится, а общественные организации Каталонская национальная ассамблея и Omnium Cultural призывают людей к "постоянной мобилизации" и проводят митинги.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.