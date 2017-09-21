Минэкономики: переговоры возможны, если Каталония откажется от референдума

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Правительство Испании будет готово к переговорам с властями Каталонии по реформе системы финансирования региона, если те откажутся от планов по обретению независимости, заявил в интервью Financial Times министр экономики Испании Луис де Гиндос.

"Как только они откажутся от планов по (обретению – ред.) независимости, мы сможем поговорить", — заявил Гиндос, отметив, что все переговоры будут вестись в рамках конституции. "Каталония уже имеет большую автономию, но мы могли бы обсудить реформу финансирования и другие вопросы", — добавил он.

По словам министра, сейчас правительство более открыто к требованиям в предоставлении Каталонии большей финансовой автономии и средств, которые были озвучены в 2012 году бывшим главой женералитета (каталонского правительства) Артуром Масом.

"В 2012 году был разгар кризиса, наше внимание было сосредоточено на том, чтобы избежать необходимости выводить из кризиса Испанию.., но сейчас ситуация изменилась, у нас стало больше фискального пространства, подъем (в экономике – ред.), и это открывает новые возможности для обсуждения", — заявил министр.

Как пишет издание, в целом идею о проведении референдума в Каталонии де Гиндос назвал "пантомимой", добавив, что у региона нет шансов обрести независимость. По его словам, голосование будет идти вразрез с законодательными нормами и не представляет собой демократический процесс, что похоже на ситуацию во времена диктатуры Франко.

"Во времена Франко были проведены два референдума… но это не означает, что была демократия. Правительство Каталонии, кажется, думает, что закон – это что-то, что можно обсудить… но по всей Европе и в Испании принцип верховенства закона является решающим", — заявил министр.

В ходе интервью министр также отметил, что для Каталонии обретение независимости "будет экономическим и финансовым самоубийством", так как объем производства в регионе может упасть на 25-30%.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.