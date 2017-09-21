Минэкономики: переговоры возможны, если Каталония откажется от референдума

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Правительство Испании будет готово к переговорам с властями Каталонии по реформе системы финансирования региона, если те откажутся от планов по обретению независимости, заявил в интервью Financial Times министр экономики Испании Луис де Гиндос.
"Как только они откажутся от планов по (обретению – ред.) независимости, мы сможем поговорить", — заявил Гиндос, отметив, что все переговоры будут вестись в рамках конституции. "Каталония уже имеет большую автономию, но мы могли бы обсудить реформу финансирования и другие вопросы", — добавил он.
"В 2012 году был разгар кризиса, наше внимание было сосредоточено на том, чтобы избежать необходимости выводить из кризиса Испанию.., но сейчас ситуация изменилась, у нас стало больше фискального пространства, подъем (в экономике – ред.), и это открывает новые возможности для обсуждения", — заявил министр.
"Во времена Франко были проведены два референдума… но это не означает, что была демократия. Правительство Каталонии, кажется, думает, что закон – это что-то, что можно обсудить… но по всей Европе и в Испании принцип верховенства закона является решающим", — заявил министр.
Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.