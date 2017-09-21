Силовик погиб из-за обстрела со стороны "Правого сектора"*, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Один украинский силовик погиб и трое получили ранения в районе города Авдеевка в результате обстрела с позиций "Правого сектора"*, заявил в четверг журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Минувшей ночью был произведён целенаправленный обстрел позиций третьего механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады ВСУ (вооруженных сил Украины) в районе Авдеевки с позиций "Правого сектора"* с целью провокации на открытие огня по мирным кварталам нашей республики. В результате обстрела один военнослужащий ВСУ погиб, трое получили ранения", — сказал он.

Басурин не исключает, что этот инцидент может быть представлен в качестве обстрела со стороны сил ДНР.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.