Украинские силовики выпустили 50 мин по ДНР за сутки, заявил Басурин

ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Украинские силовики выпустили 50 мин по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.
Он добавил, что разведка ДНР обнаружила перемещение танков украинских силовиков. "По данным нашей разведки, из населенного пункта Старый Крым в направлении Приморского отмечено перемещение до двух танковых взводов", — заявил Басурин.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.