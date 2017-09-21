Украинские силовики выпустили 50 мин по ДНР за сутки, заявил Басурин

ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Украинские силовики выпустили 50 мин по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"На донецком направлении противник применил минометы, вооружение БМП и БТР, а также различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам десяти населенных пунктов выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров и 32 мины калибром 82 миллиметра. На мариупольском направлении противник выпустил десять мин калибром 120 миллиметров по Сосновскому, обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия подверглись районы населенных пунктов Ленинское, Коминтерново и Октябрь", — сказал Басурина.

Он добавил, что разведка ДНР обнаружила перемещение танков украинских силовиков. "По данным нашей разведки, из населенного пункта Старый Крым в направлении Приморского отмечено перемещение до двух танковых взводов", — заявил Басурин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.