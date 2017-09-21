В АдГ оценили перспективы создания правительства альянсом Меркель и СвДП

Автобус с логотипом партии Альтернатива для Германии во Франкфурте. Архивное фото

Автобус с логотипом партии Альтернатива для Германии во Франкфурте. Архивное фото

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель и "Свободная демократическая партия" (СвДП, немецкие либералы) вряд ли наберут достаточно голосов на парламентских выборах в воскресенье, чтобы сформировать правящую коалицию, заявил РИА Новости кандидат от правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Биркле (Waldemar Birkle).

Выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер, пройдут в Германии в воскресенье.

"Я не думаю, что ХДС Меркель и СвДП получат достаточно голосов, чтобы сформировать коалицию", — сказал Биркле.

По его словам, АдГ предстоит возглавить оппозицию в парламенте после выборов. Он подчеркнул, что АдГ на сегодняшний день является единственной правой партией, которая представляет консервативных избирателей, от которых христианские демократы отказались в погоне за голосами левых.

"ХДС в целом значительно сменили свой курс и сильно сдвинулись в сторону левых, чтобы также извлечь выгоду из голосов избирателей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Зеленых. Сама партия назвала это модернизацией. На самом деле консервативных избирателей отвергли. Мы, АдГ, являемся голосом этих граждан", — заявил Биркле.

Отношения с РФ и США

По словам Биркле, АдГ, пройдя в парламент, надеется сбалансировать отношения с Россией и США.

"Что касается отношений с США, после выборов в Германии практически ничего не изменится. Германия не независима при Трампе или любом другом президенте. Только когда АдГ войдет в правительство, отношения с США и Россией будут сбалансированы", — сказал он.

Кандидат от АдГ отметил, что поддержка Россией идеи отправки миротворцев ООН на Украину является хорошей возможностью улучшить отношения России и Европы.

"Я думаю, что есть силы, которые не заинтересованы в урегулировании на Украине. Есть люди, которым выгодны хаос и война. Германия, безусловно, должна применить более жесткий подход к Киеву. Россия не может достичь мира одна. И я не думаю, что Россия заинтересована в нестабильности близ своей границы", — сказал Биркле.

Правая партия "Альтернатива для Германии" уверенными темпами штурмует немецкий парламент и после неудачи на предыдущих выборах в 2013 году обещает стать частью бундестага по итогам грядущих выборов 24 сентября.

Согласно опубликованному во вторник опросу, проведенному институтом общественного мнения YouGov, за пять дней до выборов партийный альянс ХДС/ХСС поддерживают 36% респондентов, Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) Мартина Шульца – 25%. "Альтернатива для Германии" с 12% занимает третью строчку рейтинга.