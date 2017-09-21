СМИ: в Брюсселе полицейского заподозрили в связях с террористами

БРЮССЕЛЬ, 21 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Полицейского северной зоны Брюсселя задержали по обвинению в пособничестве подозреваемым в террористической деятельности, сообщила газета Derniere heure.

По ее данным, "крот"-полицейский по кличке Момо через мессенджер WhatsApp снабжал конфиденциальной информацией фигурантов одного из антитеррористических расследований.

В прокуратуре Брюсселя факт ареста коррумпированного полицейского подтвердили.

"Я могу подтвердить, что он арестован и ему предъявлено обвинение в нарушении профессиональной тайны. Связь с террористами я подтвердить не могу", — сказала РИА Новости представительница пресс-службы ведомства.