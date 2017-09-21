В Болгарии и Польше поддержали закон об образовании, заявили в Раде Украины

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко утверждает, что президенты Болгарии, Польши и Словакии с пониманием отнеслись к принятому украинским парламентом закону об образовании, который вызвал дискуссии из-за нормы о языке обучения.

В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. В правительствах Венгрии и Румынии ранее заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине.

"Я хочу вас заверить как участник этих встреч, что все президенты, с которыми у Петра Порошенко были встречи и разговоры (на полях Генассамблеи ООН) — а это президенты Болгарии, Польши, Словакии — восприняли с позитивом и пониманием эту позицию (норму о языке обучения — ред.). Очевидно, мы как Верховная рада должны пригласить наших коллег и парламентариев с других стран посмотреть, как работают школы и классы нацменьшинств", — сказала Геращенко на брифинге, который в прямом эфире транслировал телеканал "Рада".

При этом она заявила, что депутаты Рады готовы поехать в Венгрию и посмотреть, "есть ли там хоть одна украинская школа и как там работают украинские классы".

Ранее МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева, сообщили в МИД РФ. Киев заявил, что направит на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.