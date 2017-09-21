В Кремле рассказали, что мешает решить вопрос по миротворцам в Донбассе

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Определение украинской стороной России как "страны-агрессора" противоречит реальному положению дел на юго-востоке Украины, где РФ не является стороной конфликта; компромиссы при подобных формулировках должны иметь степень разумности и допустимости, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Президент Украины Петр Порошенко в среду призывал ООН как можно скорее развернуть силы миротворцев в Донбассе. Как сообщило издание "Коммерсант", Украина внесла свой проект резолюции по миротворцам на рассмотрение Совбеза. В проекте якобы содержится требование включить формулировку "операция по принуждению к миру", что, по мнению украинской стороны, подтверждает "роль России как агрессора". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

"При позиции относительно того, что, дескать, Россия является агрессором, конечно, место для маневра вряд ли остается. Ибо эта позиция абсолютно противоречит реальному положению дел. Россия не является участником этого конфликта, она является вместе с другими известными странами гарантом выполнения основополагающих документов, на котором зиждется и может дальше зиждеться весь процесс урегулирования, а именно минским договоренностям", — заявил Песков журналистам, комментируя информацию СМИ о якобы содержащихся в украинском проекте резолюции формулировках.

При этом Песков отметил, что над этой информацией работают дипломаты.

"Там работают дипломаты. Поэтому все-таки лучше обращать вопросы нашим коллегам в Министерство иностранных дел", — подчеркнул он.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера пояснил, что любые компромиссы при формулировках, в которых РФ хотят дать роль "агрессора", имеют свою степень разумности и допустимости.

"Россия и президент Путин неоднократно демонстрировали свое желание сделать все возможное для выхода на компромисс. Но любые компромиссы, они имеют определенную степень разумности и допустимости", — уточнил Песков.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.