МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Опасения некоторых немецких политиков относительно возможного российского вмешательства в парламентские выборы в Германии сильно раздуты, считает кандидат от правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Биркле (Waldemar Birkle).

"Киберпреступления стоит рассматривать серьезно. Что касается российского вмешательства, в этом случае на выборах, я думаю, что это преувеличено", — заявил Биркле РИА Новости.

Ранее глава МВД Германии Томас де Мезьер заявил, что указаний на вмешательство российских властей в предвыборную кампанию в Германии нет, но не исключил потенциальной возможности этого.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин обращал внимание на то, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.