На предприятиях, строивших сгоревший лагерь в Одессе, прошли обыски

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Украинские правоохранители провели обыски на предприятиях, которые строили корпуса детского лагеря "Виктория" в Одессе, где в результате пожара погибли трое детей, сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.
"Прокуратура Одесской области совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Одесской области и управлением защиты экономики органов полиции в Одесской области в ходе расследования всех обстоятельств, приведших к гибели детей в лагере "Виктория", 20 сентября провели санкционированные обыски на предприятиях, осуществляющих строительство и реконструкцию корпусов детского оздоровительного комплекса", — говорится в сообщении прокуратуры.
"Сейчас следствие изучает соответствующую финансовую документацию об открытии (счетов) и распоряжении счетами, движение, получение средств на указанные мероприятия и тому подобное", — говорится в сообщении. Продолжается досудебное расследование.