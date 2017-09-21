На предприятиях, строивших сгоревший лагерь в Одессе, прошли обыски

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Украинские правоохранители провели обыски на предприятиях, которые строили корпуса детского лагеря "Виктория" в Одессе, где в результате пожара погибли трое детей, сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на 16 сентября. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в горевшем корпусе. По официальным данным, трое детей погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд арестовал на два месяца директора детского лагеря, а также воспитательницу, которая была ответственна за пожарную безопасность. Мэр Одессы не исключил, что причиной пожара мог стать поджог.

"Прокуратура Одесской области совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Одесской области и управлением защиты экономики органов полиции в Одесской области в ходе расследования всех обстоятельств, приведших к гибели детей в лагере "Виктория", 20 сентября провели санкционированные обыски на предприятиях, осуществляющих строительство и реконструкцию корпусов детского оздоровительного комплекса", — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным ведомства, правоохранители также изъяли документацию на двух предприятиях — одно из них осуществляло защиту деревянных конструкций от огня, другое по документам выступало заказчиком сигнализационных систем.

"Сейчас следствие изучает соответствующую финансовую документацию об открытии (счетов) и распоряжении счетами, движение, получение средств на указанные мероприятия и тому подобное", — говорится в сообщении. Продолжается досудебное расследование.