В МИД недоумевают из-за позиции Баку по закрытию азербайджанского конгресса

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Москва недоумевает из-за позиции Азербайджана по поводу закрытия Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК), говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

Верховный суд РФ ранее удовлетворил иск Минюста, который настаивал на ликвидации конгресса из-за допущенных нарушений как российского законодательства, так и положений собственного устава. Министерство неоднократно просило конгресс исправить допущенные ошибки, но тот игнорировал требования. Представитель Минюста отметил, что последний срок, выделенный на приведение работы ВАК в порядок, истек еще 17 октября 2016 года. Верховный суд РФ 19 сентября подтвердил законность ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса.

"Обратили внимание на новое заявление руководителя пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева по поводу ликвидации в судебном порядке Всероссийского азербайджанского конгресса, причиной чего, как известно, были многочисленные нарушения этой общероссийской общественной организацией федерального законодательства", — говорится в комментарии.

В МИД сообщили, что обстоятельные разъяснения по данному вопросу уже были даны. "Но господин Гаджиев продолжает проводить странноватую, на наш взгляд, мысль, что решение российского суда в отношении российской же общественной организации не только является неким "недружественным шагом" в отношении Азербайджана, но даже может каким-то образом осложнить посредническую миссию России в нагорно-карабахском урегулировании. Ничего, кроме возрастающего недоумения у нас это не вызывает", — отметили в департаменте информации и печати.

В комментарии указывается, что Россия является многонациональным демократическим государством, где права каждого обеспечиваются и защищаются вне зависимости от его национальности.

"У нас созданы все условия для самоорганизации и полноценной деятельности культурно-национальных общественных объединений, подавляющее большинство которых добросовестно соблюдают российские законы. Интересы российских граждан азербайджанской национальности успешно представляют свыше 260 некоммерческих организаций, в том числе 4 – на федеральном уровне", — сообщили в МИД.

В Москве отмечают, что Россия дорожит стратегическим партнерством с Азербайджаном, курс на всемерное укрепление которого определен и неоднократно подтвержден главами двух государств.

"У наших стран широкие перспективы двустороннего и международного взаимодействия. Стоит ли омрачать их надуманными проблемами?", — отметили в МИД РФ.