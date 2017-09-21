МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Комиссия по ценным бумагам и биржам США сообщила о взломе своей базы данных, который мог привести к доступу посторонних лиц к внутренней информации, говорится в заявлении ведомства.
В то же время комиссия отмечает, что проникновение в систему не привело к несанкционированному доступу к информации, идентифицирующей личности, не ставит под угрозу работу комиссии и не привело к систематическим рискам, связанным со взломами.
В сообщении отмечается, что после инцидента было проведено внутреннее расследование по распоряжению главы комиссии, а также была создана рабочая группа по кибербезопасности, которая займется координацией обмена информации, мониторингом рисков и реагированием на возникновение инцидентов, связанных с безопасностью.