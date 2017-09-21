РАБАТ (МАРОККО), 21 сен — РИА Новости Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в октябре посетит Марокко, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с министром энергетики и горнодобывающей промышленности Королевства Марокко Азизом Рабахом.
Он напомнил, что в марте прошлого года состоялся визит короля Марокко Мухамеда VI в Москву. "Этот визит дал новый дополнительный импульс в развитии наших отношений, в развитии торгово-экономического сотрудничества между нашими странами", — отметил Новак.
В частности, в заявлении об углубленном стратегическом партнерстве, принятом в марте 2016 года по итогам встречи короля Марокко с президентом РФ Владимиром Путиным, отмечалось, что страны намерены укреплять сотрудничество в энергетике, в том числе в сфере поставок сжиженного природного газа.