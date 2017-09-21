Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в подмосковной резиденции Горки во время церемонии вручения государственных и правительственных наград. Архивное фото

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в подмосковной резиденции Горки во время церемонии вручения государственных и правительственных наград. Архивное фото

РАБАТ (МАРОККО), 21 сен — РИА Новости Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в октябре посетит Марокко, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с министром энергетики и горнодобывающей промышленности Королевства Марокко Азизом Рабахом.

"Новой вехой развития отношений России и Марокко станет визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в октябре в Марокко. Визит будет насыщен переговорами, участием большой российской делегации по различным направлениям торгово-экономического сотрудничества. Я как министр энергетики нацелен на развитие сотрудничества в области энергетики, поэтому мой визит в первую очередь связан с подготовкой к визиту премьер-министра и обсуждения вопросов, касающихся сотрудничества в области энергетики", — сообщил Новак.

Он напомнил, что в марте прошлого года состоялся визит короля Марокко Мухамеда VI в Москву. "Этот визит дал новый дополнительный импульс в развитии наших отношений, в развитии торгово-экономического сотрудничества между нашими странами", — отметил Новак.

В частности, в заявлении об углубленном стратегическом партнерстве, принятом в марте 2016 года по итогам встречи короля Марокко с президентом РФ Владимиром Путиным, отмечалось, что страны намерены укреплять сотрудничество в энергетике, в том числе в сфере поставок сжиженного природного газа.