"Здесь был Нурик": в Вашингтоне повредили памятник Линкольну

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Вашингтоне задержали 21-летнего гражданина Киргизии по подозрению в вандализме. Молодой человек нацарапал монетой свое имя на мемориале 16-го президента США Авраама Линкольна.

По информации американских СМИ, на одной из колонн комплекса была обнаружена надпись "Нурт Илек". Позднее личность автора была установлена, им оказался 21-летний студент из Киргизии Нуртилек Бакиров, учившийся в Вашингтоне.

Как отмечает Sputnik Кыргызстан, молодому человеку предъявлено обвинение в умышленном уничтожении имущества. Во время беседы с сотрудником посольства Киргизии в Вашингтоне студент сознался в содеянном. По оценке диппредставительства, стоимость ущерба составила 2 тысячи долларов. Судебное заседание назначено на конец октября.

Мемориал Линкольна входит в число особо охраняемых объектов американской столицы. Комплекс был построен в честь 16-го президента США Авраама Линкольна.