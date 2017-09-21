"Здесь был Нурик": в Вашингтоне повредили памятник Линкольну

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Вашингтоне задержали 21-летнего гражданина Киргизии по подозрению в вандализме. Молодой человек нацарапал монетой свое имя на мемориале 16-го президента США Авраама Линкольна.
По информации американских СМИ, на одной из колонн комплекса была обнаружена надпись "Нурт Илек". Позднее личность автора была установлена, им оказался 21-летний студент из Киргизии Нуртилек Бакиров, учившийся в Вашингтоне.
#BREAKING: More vandalism at the #LincolnMemorial. Suspect in custody. @NationalMallNPS #DC #DMV @ABC7News at 4pm pic.twitter.com/P1TUgJLmaQ— Tim Barber (@ABC7TimBarber) 19 сентября 2017 г.
Как отмечает Sputnik Кыргызстан, молодому человеку предъявлено обвинение в умышленном уничтожении имущества. Во время беседы с сотрудником посольства Киргизии в Вашингтоне студент сознался в содеянном. По оценке диппредставительства, стоимость ущерба составила 2 тысячи долларов. Судебное заседание назначено на конец октября.
He is accused of using #AbrahamLincoln's #penny to deface the #LincolnMemorial. @ABC7News at 4/6 pic.twitter.com/kVfyt9F62j— Tim Barber (@ABC7TimBarber) 19 сентября 2017 г.
Мемориал Линкольна входит в число особо охраняемых объектов американской столицы. Комплекс был построен в честь 16-го президента США Авраама Линкольна.