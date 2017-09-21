Меланью Трамп высмеяли в соцсетях за странный наряд

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В соцсетях высмеяли неудачный наряд супруги американского президента Меланьи Трамп, который она выбрала для выступления в постоянном представительстве США при ООН.
Первая леди пришла на мероприятие в ярко-розовом платье свободного покроя, которое показалось некоторым пользователям похожим на халат, а кому-то — на парашют. Многие сочли его неподходящим для подобного мероприятия, а другие посчитали, что Меланье в принципе не идут подобные наряды.
"Меланья многих шокировала, надев кислотно-розовое шерстяное платье с огромными рукавами", — отметил Simon Sadbury.
Melania shocked many by donning a hot pink Delpozo wool dress, which had voluminous sleeves. pic.twitter.com/BeGiPUGAsG— Simon Sadbury (@Sai1341) 21 сентября 2017 г.
"Я не эксперт, но неоново-розовое объемное и бесформенное платье выглядит неуместным на Генассамблее ООН", — написала Linda Pobuda.@4lgsgood.
Некоторые пользователи обратили внимание на то, что речь Меланьи во время мероприятия была посвящена важности борьбы с травлей в интернете, а из-за своего платья она как раз стала объектом подобных нападок.
"Иронично, что женщины, придерживающиеся либеральных взглядов, высмеивают платье Меланьи, учитывая тот факт, что ее речь была посвящена интернет-травле!" — заметила JoannieO.