Меланью Трамп высмеяли в соцсетях за странный наряд

Супруга президента США Меланья Трамп во время выступления в постоянном представительстве США при ООН в Нью-Йорке. 20 сентября 2017

Супруга президента США Меланья Трамп во время выступления в постоянном представительстве США при ООН в Нью-Йорке. 20 сентября 2017

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В соцсетях высмеяли неудачный наряд супруги американского президента Меланьи Трамп, который она выбрала для выступления в постоянном представительстве США при ООН.

Первая леди пришла на мероприятие в ярко-розовом платье свободного покроя, которое показалось некоторым пользователям похожим на халат, а кому-то — на парашют. Многие сочли его неподходящим для подобного мероприятия, а другие посчитали, что Меланье в принципе не идут подобные наряды.

"Меланья многих шокировала, надев кислотно-розовое шерстяное платье с огромными рукавами", — отметил Simon Sadbury‏.

Melania shocked many by donning a hot pink Delpozo wool dress, which had voluminous sleeves. pic.twitter.com/BeGiPUGAsG — Simon Sadbury (@Sai1341) 21 сентября 2017 г.

"Я не эксперт, но неоново-розовое объемное и бесформенное платье выглядит неуместным на Генассамблее ООН", — написала Linda Pobuda.

"И да, платье Меланьи сегодня было просто ужасно. Конец", — отметил пользователь @4lgsgood

Некоторые пользователи обратили внимание на то, что речь Меланьи во время мероприятия была посвящена важности борьбы с травлей в интернете, а из-за своего платья она как раз стала объектом подобных нападок.

"Иронично, что женщины, придерживающиеся либеральных взглядов, высмеивают платье Меланьи, учитывая тот факт, что ее речь была посвящена интернет-травле!" — заметила JoannieO‏.