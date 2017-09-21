Главы МИД Украины и ФРГ обсудили размещение миротворцев в Донбассе

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Главы МИД Украины и Германии Павел Климкин и Зигмар Габриэль обсудили на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке вопросы урегулирования конфликта в Донбассе и размещения миротворческой миссии ООН в регионе, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем на полях 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН", — говорится в сообщении МИД Украины.

Собеседники уделили главное внимание мобилизации совместных усилий с целью урегулирования конфликта в Донбассе, а также продвижению инициативы Киева по развертыванию миротворческой операции ООН в регионе. По данным украинского министерства, Габриэль подчеркнул, что "мандат такой операции не должна ограничиваться защитой членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и должен включать всю территорию" Донбасса.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.