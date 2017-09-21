Facebook пожертвует миллион долларов для помощи Мексике

Пункт раздачи бесплатной еды спасателям и пострадавшим от землетрясения в Мексике. 20 сентября 2017 года

Пункт раздачи бесплатной еды спасателям и пострадавшим от землетрясения в Мексике. 20 сентября 2017 года

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Facebook пожертвует 1 миллион долларов отделению мексиканского Красного Креста на помощь пострадавшей от мощного землетрясения Мексики, сообщил основатель социальной сети Марк Цукерберг.

"Facebook пожертвует 1 миллион долларов мексиканскому Красному Кресту, чтобы поддержать оказание гуманитарной помощи на местах", — написал Цукерберг на своей странице в соцсети. Он также отметил, что Facebook "сотрудничает с (Детским фондом ООН) UNICEF", чтобы за пожертвования для Мексики, поступающие в организацию посредством социальной сети, не взималась комиссия.

По меньшей мере 230 человек погибли в результате мощного землетрясения в Мексике магнитудой 7,1, которое произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико.