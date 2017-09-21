Ирак начал операцию по освобождению от ИГ* района Эль-Хавиджа

ДУБАЙ, 21 сен — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади в четверг объявил о начале операции по освобождению захваченного боевиками террористической группировки "Исламское государство"* района Эль-Хавиджа к юго-западу от богатого нефтью города Киркука.

"С началом нового дня объявляем о начале первого этапа операции по освобождению Эль-Хавиджа, выполняя наше обещание иракскому народу о полном освобождении иракских земель от террористических группировок ИГ*", — говорится в заявлении аль-Абади на его странице в социальной сети Facebook.

По словам премьера, иракская армия одновременно проводит операции по освобождению нескольких районов, одерживая победу за победой.

По данным телеканала Sky News Arabia, в операции по освобождению Эль-Хавиджа участвуют около 20 тысяч военных и бойцов народного ополчения. Как заявили телеканалу "Ахбар аль-эн" иракские офицеры, которые участвуют в операции, большинство состоящих в ИГ* боевиков в Эль-Хавиджа являются иракцами, но их командиры — иностранцы.

Операция по освобождению Эль-Хаджа началась за несколько дней до проведения Иракским Курдистаном референдума о независимости. В районы для голосования власти Курдистана включили и город Киркук, принадлежность которого к Курдистану отрицают центральные власти Ирака.

Во вторник премьер-министр Ирака заявил о начале операции иракских вооруженных сил по зачистке от боевиков граничащей с Сирией провинции Анбар. Премьер пообещал одержать победу над боевиками, "которых настигнет смерть и поражение".

В августе иракские военные взятием города Талль-Афар завершили освобождение от террористов ИГ* северной провинции Найнава. В июле военные уничтожили группировку радикалов во втором по величине городе Ирака Мосуле.

* Террористическая организация, запрещена в РФ