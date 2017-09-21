В заброшенном здании Донецкой области обнаружили оружие и боеприпасы

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Украинские пограничники обнаружили оружие и боеприпасы российского производства в заброшенном здании в Донецкой области, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Выявить взрывчатку удалось с помощью служебной собаки пограничников. В тайнике находились боеприпасы российского производства. В частности, в доме были найдены тротил, четыре противотанковые мины, более 200 патронов, 44 электродетонатора, 15 взрывателей для противотанковых мин, семь ручных гранат, противотанковая управляемая ракета и тому подобное", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, оружие и боеприпасы обнаружили в заброшенном здании в поселке Новотроицкое. Их передали представителям Национальной полиции Украины.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.