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Кандидат в канцлеры ФРГ Мартин Шульц: продавец книг без высшего образования

11:2521.09.2017
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЛидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц во время предвыборного выступления кандидата в канцлеры в Эссене. Архивное фотоЛидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц во время предвыборного выступления кандидата в канцлеры в Эссене. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 21 сен – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Кандидатуру бывшего главы Европарламента Мартина Шульца на пост канцлера ФРГ и председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) предложили внезапно в начале 2017 года, 24 сентября он посоревнуется за кресло с канцлером Ангелой Меркель, которая будет баллотироваться уже в четвертый раз.

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© AP Photo / Michael Sohn
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Шульц не имеет высшего образования, в юности он выучился на специалиста по книготорговле, а вообще-то хотел стать футболистом. До февраля 2017 года активная политическая деятельность Шульца в основном проходила в Брюсселе, на Берлине Шульц сосредоточился лишь в этом году. Предложенные реформы, в том числе абсолютно бесплатное образование, предложенные Шульцем, популярны, но дороги – по информации Spiegel, их реализация может стоить до 5 миллиардов евро в год.

Так называемый "эффект Шульца", на который так рассчитывали социал-демократы, оказался ярким но, к сожалению для них, краткосрочным. СДПГ и партийный союз Меркель ХДС/ХСС — ведущие политические силы в ФРГ. При этом СДПГ довольно долго и существенно отставала по поддержке от ХДС/ХСС. Согласно опросам исследовательского института Infratest Dimap, в октябре 2013 года разрыв между ХДС/ХСС и СДПГ составлял около 16% в пользу "христианских демократов" Меркель. К ноябрю 2016 года разрыв сократился до 11%, а в феврале 2017 года, по данным того же института, социал-демократы обогнали "христианских демократов" — за ХДС/ХСС готовы были голосовать 31% респондентов, а за СДПГ — 32%.

Социологи увидели в этих показателях тот самый "эффект Шульца", а партия попыталась воспользоваться появившимся шансом для того, чтобы снова поставить во главу угла дебаты о социальной справедливости – темой, которой социал-демократы традиционно увлекают избирателей. Вместе с тем к предвыборной осени показатели социал-демократов снова поползли вниз — по данным опроса Forsa на 19 сентября, за СДПГ готовы голосовать 23% граждан, а ХДС/ХСС опять впереди с 36% голосов.

В настоящее время Германией управляет так называемая "большая коалиция" из ХДС/ХСС и СДПГ. Но и те и другие не выказывают намерений продолжать сотрудничество. Между тем, продолжить его, по-видимому, придется, если других рабочих коалиций не сложится.

© РИА Новости / Николай ФиляковПерейти в фотобанкПредвыборная агитация на улицах Берлина
© РИА Новости / Николай Филяков
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Предвыборная агитация на улицах Берлина

Биография

Канцлер Германии Ангела Меркель и Мартин Шульц. Февраль 2017 года
© AP Photo / Yves Logghe, file
Выборы в Германии: что обещают немцам Меркель и Шульц
Мартин Шульц родился 20 декабря 1955 года в семье полицейского служащего из западногерманской земли Саар и домохозяйки, он самый младший из пятерых детей. Семья жила в городке Хельрат неподалеку от Ахена, в месте, где граничат три страны – Германия, Бельгия и Нидерланды.

По собственному признанию, Мартин в школе мечтал быть футболистом, но с футбольной карьерой не сложилось. Получив аттестат о среднем общем образовании, Шульц прошел профильное двухгодичное обучение и с 1977 до 1982 года работал торговцем книгами в издательствах и магазинах, позже открыв собственный магазин в городе Вюрзелен на западе страны (Северный Рейн-Вестфалия).

В СДПГ Шульц вступил в 1974 году, с 1987 по 1998 был бургомистром города Вюрзелен – самым молодым бургомистром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, на тот момент ему был всего 31 год. С 1999 он входит в президиум СДПГ. Членом Европейского парламента Шульц является с 1994 года, дважды был его председателем.

© REUTERS / Ralph OrlowskiСторонники кандидата в канцлеры ФРГ Мартина Шульца в Майнце
© REUTERS / Ralph Orlowski
Сторонники кандидата в канцлеры ФРГ Мартина Шульца в Майнце

Личное

Автобус с логотипом партии Альтернатива для Германии во Франкфурте. Архивное фото
© AFP 2017 / Odd Andersen
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Шульц состоит в браке с женой Инге, в семье есть сын и дочь. Политик говорит, что принял решение не афишировать детали своей личной жизни и оставить личное за кадром. Тем не менее, об одном он говорит открыто – о том, что в молодости страдал алкоголизмом. В интервью журналу Bunte в 2016 году Шульц рассказал, что не употребляет алкоголь с 1980 года.

"Уже 32 года я сознательно живу, воздерживаясь от выпивки. И все это несмотря на то, что я был бургомистром в одной из цитаделей карнавала. Я могу веселиться и без выпивки", — рассказал политик.

"Однажды я сказал себе: либо я делаю радикальный шаг, либо я пропаду. Я не хотел испортить себе жизнь. В 27 лет у меня уже был собственный книжный магазин и с тех пор жизнь пошла в гору", — добавил Шульц.

© РИА Новости / Николай ФиляковПерейти в фотобанкПредвыборная агитация на улицах Берлина
© РИА Новости / Николай Филяков
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Предвыборная агитация на улицах Берлина
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