Хроники "Намбии": Трамп вновь сделал ошибку в названии африканской страны

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время рабочей встречи с лидерами африканских стран на полях Генассамблеи ООН вновь сделал ошибку в названии одной из стран континента, дважды за время своего выступления назвав Намибию "Намбией".

"Я очень рад, что на этом обеде ко мне присоединились лидеры Кот-д'Ивуар, Эфиопии, Ганы, Гвинеи, Намбии, Нигерии, Сенегала, Уганды и ЮАР", — сказал Трамп в начале своей речи.

Чуть позже, рассуждая о сложных вызовах в области здравоохранения, с которыми столкнулись некоторые африканские страны, американский президент вновь упомянул несуществующую "Намбию". "В Гвинее и Нигерии вы сражаетесь с ужасной эпидемией Эболы, система здравоохранения Намбии становится более самодостаточной", — добавил Трамп.

Когда Белый дом опубликовал полный текст речи американского президента, Намибия была написана уже без ошибки.

Как пишет газета Hill, Трамп не в первый раз делает ошибки в названии стран. Так, во время кампании 2016 года американский президент неверно произнес название Танзании.