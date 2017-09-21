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В мире

Ангела Меркель: "железная девочка", "мамуля", "вечная канцлерин"?

11:1721.09.2017
(обновлено: 11:20 21.09.2017)
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© AP Photo / Michael SohnФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фотоФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© AP Photo / Michael Sohn

БЕРЛИН, 21 сен – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Последние два с небольшим года канцлерства были для Ангелы Меркель тяжелыми, тем не менее, отказываться от власти она не собирается. На парламентских выборах 24 сентября Христианско-демократический союз ХДС выдвинул кандидатуру своего лидера на четвертый канцлерский срок.

Канцлер Германии Ангела Меркель и Мартин Шульц. Февраль 2017 года
© AP Photo / Yves Logghe, file
Возьмите сдачи! Мартин Шульц вызвал Ангелу Меркель на матч-реванш
Меркель знают и понимают одновременно и все и никто. Короткий список эпитетов из прессы накануне выборов противоречив: практичная, жесткая и амбициозная, глухая к человеческим эмоциям по словам одних, человечная и гуманная по утверждению других. Пионерка из страны соцлагеря и "вечная канцлерин". "Мутти" или мамуля – так канцлера частенько называли в Германии несколько лет назад, но в последнее время почти перестали – словом, некогда сказанным в ласково-ироничном тоне, в разгар миграционного кризиса злоупотребляли на грани с оскорблениями.

Если отбросить похвальбу и иронию, то в сухом остатке будет женщина-политик, 12 лет стоящая во главе одной из крупнейших экономик мира и крупнейшей экономики Евросоюза. В списке Forbes самых влиятельных леди мира за 2016 год Меркель по-прежнему "номер один". Дочь протестантского пастора во главе партии немецких католиков.

Автор политического еженедельника Spiegel Александр Озанг лично знает канцлера много лет, в попытке выяснить, кто же на самом деле такая Ангела Меркель, написал не один репортаж.

Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Меркель выступила против ослабления санкций в отношении России
"Ангела Меркель больше не движется. Данные соцопросов по ее кандидатуре напоминают какого-то африканского диктатора. Вот она рядом с пандой и четой принца и принцессы, вот вместе с мужем в Байройте (ред. – ежегодно там проходит Вагнеровский фестиваль классической музыки). Это все фотосессии, говорит теперь только СДПГ. Мартин Шульц представляет план из 10 пунктов, что никогда не было хорошим знаком. Когда СЕПГ (ред. – Социалистическая единая партия Германии) представила свой план экономической стратегии социализма из 10 пунктов, ей пришел конец. Тот, кто сопровождал канцлерин в ее традиционной летней поездке на немецкое побережье, может представить, как сейчас себя чувствует Мартин Шульц. Поездка напоминает сказку про зайца и ежа. Ангела Меркель – это еж", — размышляет Озанг в недавнем репортаже "Женщина в янтаре".

© РИА Новости / Алекс ПанциковПерейти в фотобанкКанцлер Германии Ангела Меркель на саммите "Группы двадцати" в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "Группы двадцати" в Гамбурге. 8 июля 2017

Американская художница Элизабет Пейтон для августовского номера Vogue написала портрет Меркель. "Я посмотрела миллионы ее фотографий, фотографий за последние тридцать лет. Я заметила, как сильно ее лицо изменилось в последние два года, в особенности, за последние два месяца – была видна такая боль. Я это очень четко осознала", — сказала Пейтон в интервью The New York Times.

"Ее лицо так решительно и нежно", — считает художница. Пейтон увидела в нем "надежду". "Я чувствовала, что одна из главных ее сильных сторон – это ее человечность", — продолжает она. Надежда как "сверхсила", по выражению американки.

Так или иначе, дочь пастора из ГДР Хорста Каснера – "красного Каснера", по выражению знавших его людей, в свои 62 года идет на очередной личный рекорд — до сих пор быть канцлером ФРГ четыре срока подряд удалось только Гельмуту Колю и Конраду Аденауэру. Женщина-канцлер объединенной Германии родом из ГДР, мало того, еще и четвертый срок подряд? Но рекорды ставили и знаменитые мужчины-предшественники Ангелы Доротеи Каснер. "Старику Адэнауэру" на момент первой победы на парламентских выборах было за семьдесят, а канцлер-объединитель Коль единственный сумел продержаться у власти больше 16 лет, 5 раз выиграв выборы.

Пионерка

Телевизионные дебаты Ангелы Меркель и Мартина Шульца. 3 сентября 2017
© REUTERS / Mediengruppe RTL Deutschland (MG RTL D)
Союз Меркель и СДПГ Шульца теряют популярность за неделю до выборов
Родилась будущая "канцлерин", как называют ее немцы, 17 июля 1954 года в Гамбурге в семье пастора евангелической церкви из Берлина Хорста Каснера. Почти сразу после рождения дочери семья переехала назад в ГДР — отец получил место священника в деревне в земле Бранденбург. В школьные годы Ангела Каснер состояла в пионерской организации имени лидера немецких коммунистов Эрнста Тельмана и носила синий галстук. Позже Каснер вступила в немецкий "комсомол" — Союз свободной немецкой молодёжи.

В университете имени Карла Маркса в Лейпциге отличница Каснер изучала физику. Там же в 1974 году она познакомилась со студентом Ульрихом Меркелем, за которого в 1977 году вышла замуж. Сама канцлер говорила, что в школьные и ранние студенческие годы в политической жизни участвовала не слишком активно, однако один из биографов канцлера Герд Ланггут утверждает, что в Союзе свободной немецкой молодёжи Ангела Доротея отвечала за "агитацию и пропаганду". В Христианско-демократический союз (ХДС) Меркель вступила в 1990, в том же году, чуть ранее, последний председатель Совета министров ГДР, кузен нынешнего главы МВД Лотар де Мезьер сделал Меркель заместителем пресс-секретаря правительства. В 1991 году Меркель стала министром по делам женщин и молодежи, а в 1994 году — министром окружающей среды в правительстве Коля.

© AFP 2017 / Alexander KleinКанцлер Германии Ангела Меркель во время официального визита в Вену
© AFP 2017 / Alexander Klein
Канцлер Германии Ангела Меркель во время официального визита в Вену

Скандал и путч

Из-за покровительства, которое Коль оказывал своей протеже, Меркель быстро окрестили "девочкой Коля". Но выборы 1998 года закончились поражением для ХДС, Коль проиграл социал-демократу Герхарду Шредеру. А в ноябре 1999 разразился знаменитый скандал с незаконным финансированием ХДС.

Верхушку партии под руководством Коля обвинили в незаконном присваивании партией 2,1 миллиона немецких марок. В итоге Коль в телеинтервью 30 ноября 1999 года признал существование "черной" партийной кассы и взял на себя ответственность за финансовые ошибки партии, но отказался называть имя спонсора, поскольку дал ему "честное слово".

Канцлер Германии Ангела Меркель и Мартин Шульц. Февраль 2017 года
© AP Photo / Yves Logghe, file
Выборы в Германии: что обещают немцам Меркель и Шульц
Двадцать второго декабря 1999 года в газете Frankfurter Allgemeinen Zeitung была опубликована статья Меркель. В статье она призывала коллег по партии дистанцироваться от Коля, который до того 25 лет бессменно руководил ХДС. Меркель писала, что Коль вредит партии, что неприемлемо в "ситуации вне правового поля" ставить свое слово "над правом и законом".

"Будущее может строиться только на настоящем фундаменте", — писала политик. Партия "должна научиться ходить и доверять себе, в будущем вести борьбу с политическими противниками и без Гельмута Коля". На момент публикации Меркель давно была генеральным секретарем партии.

Текст, по оценкам наблюдателей, был продуманной атакой, до этого никто не осмеливался открыто выступать против лидера партии. Вольфганг Шойбле, нынешний министр финансов а тогда руководитель партии, звонил Колю и просил его назвать имена спонсоров, но Коль проигнорировал просьбы.

В итоге в апреле 2000 года Меркель выбрали председателем партии, а 22 ноября 2005 года она стала канцлером Германии.

Личное

Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Меркель рассказала, что мечтает о путешествии по Транссибирской магистрали
Меркель на публике почти никогда не говорит о своей личной жизни со вторым мужем, берлинским профессором физической химии Йоахимом Зауэром, изредка в прессу попадают фотографии совместного отдыха супругов – как правило, с горных прогулок. У четы Меркель-Зауэр есть служебная квартира в федеральной канцелярии, квартира в центре Берлина напротив Пергамского музея, дача в области Уккермарк на востоке от Берлина.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКанцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите государств и правительств стран-участниц Европейского союза в Брюссел. 22 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите государств и правительств стран-участниц Европейского союза в Брюссел. 22 июня 2017
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В мире
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