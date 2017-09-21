Германия не видит оснований разрывать ядерное соглашение по Ирану

БЕРЛИН, 21 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. У Берлина есть все основания не разрывать и не ставить под угрозу выполнение соглашения по Ирану, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль после встречи с коллегами в формате "шестерки" на полях ГА ООН.
"У нас есть все основания не ставить под угрозу ядерное соглашение с Ираном и, конечно же, не разрывать его ни сейчас, ни в будущем", — приводит пресс-служба МИД слова Габриэля.
"Американцы правы в том, что Иран и сегодня не играет конструктивной роли на Ближнем и Среднем Востоке, от Йемена до Ливана… Об этом нужно говорить, мы должны рассмотреть это, но не в рамках действующего регионального соглашения о ядерном разоружении", — добавил министр.
Иран и "шестерка" международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на подтверждение мирного характера иранской ядерной программы.