Германия не видит оснований разрывать ядерное соглашение по Ирану

БЕРЛИН, 21 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. У Берлина есть все основания не разрывать и не ставить под угрозу выполнение соглашения по Ирану, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль после встречи с коллегами в формате "шестерки" на полях ГА ООН.

Ранее — в первый день сессии Генассамблеи ООН — президент США Дональд Трамп назвал Иран "страной-изгоем", а ядерное соглашение с Тегераном — "позором США". После госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил о необходимости изменения ядерной сделки с Ираном. Президент Ирана Хасан Роухани резко ответил Трампу, потребовав извинений. Он подчеркнул, что Тегеран не будет первым нарушать соглашение по ядерной программе, но решительно ответит на его нарушение любой из сторон. Он предупредил, что отказ Вашингтона от ядерной сделки откроет Тегерану путь "для любых действий".

"У нас есть все основания не ставить под угрозу ядерное соглашение с Ираном и, конечно же, не разрывать его ни сейчас, ни в будущем", — приводит пресс-служба МИД слова Габриэля.

Министр отметил, что за прошедшие два года стало понятно, что соглашение работает, потому что все стороны, в том числе иранцы соблюдали обязательства, взятые в рамках "ядерной сделки", в том числе по механизмам контроля за ИЯП в МАГАТЭ.

"Американцы правы в том, что Иран и сегодня не играет конструктивной роли на Ближнем и Среднем Востоке, от Йемена до Ливана… Об этом нужно говорить, мы должны рассмотреть это, но не в рамках действующего регионального соглашения о ядерном разоружении", — добавил министр.

Иран и "шестерка" международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на подтверждение мирного характера иранской ядерной программы.