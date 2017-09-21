Киев фабрикует дела против политических оппонентов, заявил Янукович

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Арест бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича говорит о том, что Киев пытается фабриковать уголовные дела против своих политических оппонентов, говорится в заявлении экс-президента Украины Виктора Януковича, поступившего в распоряжение РИА Новости.
"Арест экс-министра юстиции Александра Владимировича Лавриновича – это агония и политическая месть нынешней верхушки власти Украины, которая пытается фабриковать уголовные дела против своих политических оппонентов", — считает Янукович.
По его словам, "очередным "мыльным пузырем" окажется и дело, из-за которого Александр Лавринович оказался за решеткой потому, что он как министр выполнял предписанные ему законом функции". "Попытки угрозами и арестом получить "правильные" для Генпрокуратуры показания лишь подтверждают, что никаких доказательств чьей-либо вины в этом деле нет", — отметил Янукович.
Он понимает "колоссальное давление, которое оказывает нынешняя власть на судей для принятия нужных для нее решений", но верит, что "есть и те, которые стоят на стороне закона и отменят незаконное решение об аресте Александра Лавриновича".
Генпрокуратура Украины ранее официально уведомила Лавриновича, что он является подозреваемым в уголовном деле "о конституционном перевороте 2010 года", когда Конституционный суд Украины вернул президентско-парламентскую форму правления, расширив полномочия главы государства. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что статус подозреваемого в этом деле также имеет Янукович. По версии генпрокурора, Лавринович и Янукович совместно с другими лицами осуществили "захват государственной власти", незаконно изменив конституцию.
В сентябре 2010 года Конституционный суд поддержал инициативу Партии регионов и вернул конституцию в редакции 1996 года. Это произошло вопреки закону, так как, по конституции Украины, изменения в ее тексте могут быть приняты только Радой, то есть требуется провести голосование на двух сессиях с соблюдением всех процедур (в частности, согласно редакциям Основного закона и 1996, и 2004 годов, требуется, чтобы за изменения конституции проголосовало "конституционное большинство" в 300 голосов). В 2014 году Верховная рада отменила это решение, вернув действие конституции 2004 года.