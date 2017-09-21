Трамп выдумал новую страну в Африке

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дважды упомянул несуществующее государство "Намбия" в ходе встречи с лидерами стран Африки на Генеральной Ассамблее ООН. Видеозапись его выступления доступна на официальном YouTube-канале Белого дома.

"В Гвинее и Нигерии вы сражались с ужасающей вспышкой вируса Эбола. Система здравоохранения Намбии становится все более самодостаточной", — заявил президент.

При этом в опубликованной позднее на сайте Белого дома речи "Намбию" заменили на Намибию. Кроме того, в текст обращения были внесены другие изменения.

Трамп и ранее допускал ошибки в названиях стран. Так, американский президент подвергся критике за то, что употребил определенный артикль ("the"), говоря об Украине. Бывший посол США в России Майкл Макфол в Twitter обратил внимание на слова Трампа и подчеркнул, что такая форма обращения оскорбительна для украинцев.