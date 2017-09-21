Янукович намерен подать в суд на генпрокурора Украины за клевету

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича готовит иск против генпрокурора Юрия Луценко из-за распространения им недостоверной информации о намерении конфисковать 200 миллионов долларов, якобы принадлежащих бывшему главе государства и его окружению, заявил адвокат экс-президента Виталий Сердюк.
"Это новый фейк, который распространяет Генеральная прокуратура Украины о конфискации очередных "миллионов Януковича". Также, как и распространенная ранее информация о конфискации 1,5 миллиардов долларов… Мы готовим иск о запрете Юрию Луценко распространять заведомо ложную информацию, которая вводит общество в заблуждение", — приводятся в сообщении адвокатской компании "Авер лекс" слова Сердюка.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о вступлении в силу решения украинского суда, касающегося конфискации 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах компаний, подконтрольных окружению экс-президента Януковича. По его словам, украинский Ощадбанк, на счетах которого находились арестованные средства, приступил к выполнению этого судебного решения.