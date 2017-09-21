Янукович намерен подать в суд на генпрокурора Украины за клевету

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича готовит иск против генпрокурора Юрия Луценко из-за распространения им недостоверной информации о намерении конфисковать 200 миллионов долларов, якобы принадлежащих бывшему главе государства и его окружению, заявил адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

Ранее Луценко заявил, что Генпрокуратура Украины в ближайшие дни объявит о спецконфискации еще 200 миллионов долларов, которые якобы принадлежат Януковичу и его окружению.

"Это новый фейк, который распространяет Генеральная прокуратура Украины о конфискации очередных "миллионов Януковича". Также, как и распространенная ранее информация о конфискации 1,5 миллиардов долларов… Мы готовим иск о запрете Юрию Луценко распространять заведомо ложную информацию, которая вводит общество в заблуждение", — приводятся в сообщении адвокатской компании "Авер лекс" слова Сердюка.

Он добавил, что у Януковича есть счет в украинском "Ощадбанке", на котором около 1,1 миллиона долларов, и "еще один счет", на нем около 85 тысяч долларов. Эти деньги, по словам Сердюка, являются личными средствами бывшего президента и не подлежат конфискации.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о вступлении в силу решения украинского суда, касающегося конфискации 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах компаний, подконтрольных окружению экс-президента Януковича. По его словам, украинский Ощадбанк, на счетах которого находились арестованные средства, приступил к выполнению этого судебного решения.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.