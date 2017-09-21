Украина вернула России часть судебных издержек по спору на $3 миллиарда

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Украина исполнила постановление Высокого Суда Лондона о компенсации части судебных издержек, понесенных российской стороной, перечислив 1,16 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Минфин РФ.

Ранее директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина РФ Константин Вышковский заявлял, что Россия не рассчитывает на возврат Украиной долга в 3 миллиарда долларов до решения апелляционного суда, однако ожидает исполнение Киевом другого обещания — компенсации части судебных издержек, понесенных РФ.

"Компания The Law Debenture Corporation PLC, представляющая в качестве доверителя (трасти) интересы Российской Федерации как единственного владельца облигаций Украины номиналом 3 миллиарда долларов, подтвердила поступление от Украины платежа в сумме 1,16 миллионов фунтов стерлингов. Таким образом, Украина исполнила постановление Высокого Суда Лондона о компенсации Украиной части судебных издержек, понесенных российской стороной", — говорится в сообщении Минфина.