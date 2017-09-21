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В мире

Выборы в Германии: что обещают немцам Меркель и Шульц

10:3921.09.2017
(обновлено: 10:42 21.09.2017)
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© AP Photo / Yves Logghe, fileКанцлер Германии Ангела Меркель и Мартин Шульц. Февраль 2017 годаКанцлер Германии Ангела Меркель и Мартин Шульц. Февраль 2017 года
© AP Photo / Yves Logghe, file

БЕРЛИН, 21 сен – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер, пройдут в Германии 24 сентября. Противостояние между лидерами предвыборной гонки, альянсом ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель и социал-демократами Мартина Шульца достигло наивысшей точки — а что же обещают они своему избирателю по таких горячим вопросам внутринемецкой повестки как миграционный кризис, безопасность, будущее ЕС и "дизельному скандалу"?

Предвыборная агитация на улицах Берлина. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Филяков
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Политические партии на выборах в ФРГ: кто борется за места в бундестаге
Блок "Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз" (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – крупнейшие и старейшие партии Германии. Их называют также "народные партии". На протяжении всей истории послевоенной Германии эти партии вместе или по одиночке обязательно присутствовали в коалиционном правительстве.

По данным опроса, проведенного социологическим институтом Forsa по заказу журнала Stern и телепрограммы RTL-Wahltrend, опубликованного 19 сентября, альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Меркель лидирует с 36% поддержки. За основных конкурентов, СДПГ во главе с экс-главой Европарламента Шульцем готовы отдать голоса 23% опрошенных.

ХДС/ХСС: Европа, рынок, соцгарантии

Предвыборную программу правоцентристский альянс ХДС/ХCC представил в Берлине 3 июля 2017 года – она называется "За Германию, в которой мы хорошо и с удовольствием живем". Этот же слоган был размещен на десятках тысяч предвыборных плакатов по всей стране.

"Для того, чтобы нашим детям, внукам и нам самим было хорошо в будущем, мы хотим продолжать работать над тем, чтобы Германия оставалась прекрасной и успешной страной", — говорится в преамбуле к программе, экземпляры которой в виде ярко оформленной брошюры были подарены журналистам в августе в ходе презентации элементов предвыборной агитации ХДС/ХCC в центре Берлина. Аналогичный экземпляр есть в распоряжении РИА Новости.

Здание Рейхстага в Берлине, Германия. Архивное фото
© AP Photo / Markus Schreiber
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К основным пунктам программы-2017 относятся: поддержка роста экономики и повсеместное снижение налогов (до 15 миллиардов евро только за счет снижения подоходного налога, отмена налога на солидарность с 2020 года). Борьба с безработицей, поддержка семей с детьми (повышение детских пособий на 25 евро в месяц, выделение землям 1,1 миллиардов евро до 2020 года для создания ста тысяч новых мест в детских садах). Продолжение курса на инновации и дигитализацию (3,5% ВВП на развитие "цифровой экономики" и исследования, 4 миллиарда евро до 2020 года на развитие "быстрого интернета, создание новейшей оптоволоконной сети с национальным покрытием до 2025 года). Обеспечение внутренней безопасности (увеличение числа полицейских на 15 тысяч человек), усиление роли Европы в мире. Альянс выступает за 100-процентное уравнивание пенсий на востоке и на западе Германии с 1 июля 2024 года.

ХДС/ХСС: рост военных расходов

В предвыборной программе указано стремление "пошагово увеличить до 2024 года в направлении двух процентов ВВП" расходы страны на оборону. Одновременно будет увеличено финансирование в области политики развития (включая программы поддержки государств-партнеров, в том числе в регионах конфликта) – до 0,7% ВВП.

Касаясь европейской политики, альянс выступает за поддержку внутреннего рынка ЕС. В предвыборной программе указано, что 58,6% немецкого экспорта в 2016 году поступил именно в страны Евросоюза. Среди прочих обещаний – стабилизация еврозоны, поддержка европейского оборонительного союза и пограничного агентства Frontex, реформа европейской системы предоставления убежища (Меркель выступает за "солидарный подход" всех стран ЕС к приему беженцев) и заключение аналогичных соглашению ЕС-Турция, регулирующему прием легальных, следующих через Грецию и Турцию беженцев в Европу, договоров с другими государствами. "Усилить Европу означает усилить Германию", говорится в программе.

ХДС/ХСС: миграционная политика

Посетители в здании рейхстага в Берлине, Германия. архивное фото
© AFP 2017 / Christof Stache
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Позицию альянса по наиболее острым темам данной кампании, таким, как миграционный кризис и дизельный скандал, Меркель неоднократно озвучивала в ходе своих многочисленных выступлений в рамках предвыборного турне. В ограничении приема беженцев нет практического смысла, заявила канцлер, выступая 11 сентября на телеканале ARD. "Моя позиция о введении верхней границы (в приеме беженцев) известна, я ее не хочу… не считаю ее практичной", — сказала Меркель.

Канцлер добавила, что прием новых мигрантов "не должен происходить за счет местных жителей", необходимо найти в этой вопросах "решение, комфортное для всей Европы". Прибывшие в ФРГ беженцы, которым не было предоставлено официального статуса, должны покинуть страну, заявила Меркель, выступая на предвыборных дебатах 3 сентября. Она добавила, что считает "очень драматичной" ситуацию в 2015 году, когда в Германию прибыли в общей сложности около 900 тысяч беженцев. Комментируя позицию союзников из ХСС, Меркель заявила, что "у ХСС всегда были собственные требования", однако "нас объединяет больше общего".

Лидер ХСС и баварский премьер-министр Хорст Зеехофер, в течение долгого времени настаивавший на лимите для беженцев (не более 200 тысяч человек в год) и только в конце августа заявивший о том, что данное требование не будет упомянуто в предвыборной программе ХДС/ХСС, сообщил 11 сентября в Мюнхене, что цель ввести подобные ограничения "не должна быть убрана из повестки". "Мы за верхнюю границу (приема беженцев – ред.) и будем всячески выступать за это, до и после выборов" — заявил Зеехофер.

Мигранты в Европе: откуда и куда плывут
Мигранты в Европе: откуда и куда плывут

ХДС/ХСС: дизельный скандал

Предвыборная агитация на улицах Берлина в преддверии предстоящих выборов в парламент Германии, которые пройдут 24 сентября 2017 года
© РИА Новости / Николай Филяков
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Рейтинг альянса ХДС/ХСС упал до рекордной отметки, показал опрос
По вопросу о дизельном скандале Меркель заявила, выступая 14 августа на митинге в немецком Дортмунде, что "доверие к автомобильной отрасли разрушено" в результате попыток руководства ведущих немецких автопроизводителей скрыть манипуляции с программным обеспечением для снижения показателей вредных выхлопов. Она приветствовала решения так называемого "дизельного саммита", который состоялся в Берлине 2 августа по инициативе Минтранса: автогиганты обязались организовать систему бонусов для клиентов при обмене старых дизельных автомобилей класса Евро-4 и ниже, а также согласились обновить программное обеспечение более 5 миллионов дизельных автомобилей. Вместе с тем Меркель заявила, что не допустит сокращения рабочих мест в автоиндустрии, значение автопромышленности она назвала "стержневым" для немецкой экономики.

В ходе выступления 5 сентября в бундестаге, Меркель заявила, что "мы не должны ограничиваться временными рамками" в вопросе об отказе от использования дизельных двигателей, так как "выступать против дизеля означает одновременно выступать против цели сокращения выбросов двуокиси углерода (СО2)". В то же время она высказалась против введения квот на электромобили. Она также усомнилась в том, что анонсированное ранее правительством обещание о "миллионе электромобилей на улицах Германии к 2020 году" будет выполнено – "мы не достигнем этой цели, судя по нынешней ситуации", сказала канцлер.

СДПГ: справедливость и солидарность

Канцлер Германии Ангела Меркель и Мартин Шульц. Февраль 2017 года
© AP Photo / Yves Logghe, file
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Предвыборная программа одной из двух крупнейших партий Германии, СДПГ была единогласно утверждена на съезде 25 июня 2017 года в Дортмунде. Она называется "Время для большей справедливости". Слово "справедливость" доминировало на предвыборных плакатах партии, равно как и портрет избранного в начале года председателя, бывшего главы Европарламента Мартина Шульца.

"Германия – сильная страна, которая экономически хорошо развивается. Но справедливость царит не везде. Каждый должен иметь равные шансы на лучшее обучение и образование, хорошую работу и прекрасную жизнь в старости. Мы боремся за общество, в котором люди есть друг для друга и могут жить в мире", — говорится в программе СДПГ. В популярном онлайн-баннере партии сообщается, что "главными предвыборными темами СДПГ являются: больше справедливости, инвестиции в будущее и сильная солидарная Европа".

К основным пунктам "программы справедливости" относятся: поддержка семей с детьми (начисление зарплаты в 300 евро ежемесячно для неработающих родителей и людей, занятых уходом за членами семьи, увеличение детских пособий, отмена оплаты детских садов, отмена оплаты за обучение), реформа рынка труда (возвращение бессрочных трудовых договоров с потарифной оплатой, бесплатное профессиональное обучение для безработных любого возраста в случае более чем трехмесячной невостребованности на бирже труда, уравнивание зарплат мужчин и женщин, увеличение женской квоты до 50% в руководстве предприятий), развитие медицины и пенсионной системы (паритетные взносы в медицинское страхование со стороны работодателей и сотрудников, увеличение зарплат для медперсонала, отказ от увеличения пенсионного возраста), снижение налогов (отмена налога на солидарность с 2020 года для лиц с малым и средним доходом).

Предвыборная агитация на улицах Берлина
© РИА Новости / Николай Филяков
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Битва за бундестаг: как "русский вопрос" стал главным для немецких выборов
Социал-демократы обещают законодательно ограничить увеличение арендной платы. Они выступают за развитие электромобильного транспорта, против использования ГМО в сельском хозяйстве. В предвыборной программе приветствуется создание дополнительных 15 тысяч рабочих мест в полиции – эта инициатива законодательно была выдвинута уходящим коалиционным правительством, куда входит ХДС/ХСС и СДПГ.

СДПГ: европейская политика

Касательно европейской политики, СДПГ выступает за усиления контроля на внешних границах ЕС, утверждая при этом "незыблемое право на убежище" со стороны беженцев. Социал-демократы выступают за солидарное распределение беженцев между всеми странами ЕС. В предвыборной программе указано, что СДПГ "не намерена дальше терпеть отказ отдельных государств от участия в совместно принятой европейской миграционной системе", для этого "мы хотим усиленно принимать в ЕС посредством фиксированных квот лиц, нуждающихся в убежище", которые должны "справедливо распределяться по всем государствам-членам ЕС". СДПГ также поддерживает принятие закона о миграции, который бы регулировал приток рабочих мигрантов.

"Европа необходима нам, как миротворческая сила. Европа, которая выступает за разоружение, разрядку и мирное решение конфликтов… Социал-демократическая внешняя политика направлена на установление мира. Мы полагаемся на диалог, а не на конфронтацию, на справедливый баланс интересов и урегулирование посредством переговоров. Наша политика основана на убеждении, что большие задачи должны решаться только в партнерстве", — сказано в предвыборной программе относительно международной политики.

СДПГ: мигранты

Автобус с логотипом партии Альтернатива для Германии во Франкфурте. Архивное фото
© AFP 2017 / Odd Andersen
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Позицию СДПГ по поводу приема мигрантов Шульц неоднократно озвучил в ходе своих многочисленных предвыборных выступлений. Так, в рамках телешоу на канале ARD 18 сентября он заявил, что для нормальной интеграции мигрантов в немецкое общество "необходимы три вещи — язык, работа, друзья", добавив, что среди приезжающих в Германию "есть крепкие орешки", интеграция которых затруднена или вообще невозможна.

Шульц также выступил в поддержку блокирования притока мигрантов в Европе по маршруту через Средиземное море, в частности, с привлечением береговой охраны Ливии к борьбе с нелегальными перевозчиками.

© REUTERS / Mediengruppe RTL Deutschland (MG RTL D)Телевизионные дебаты Ангелы Меркель и Мартина Шульца. 3 сентября 2017
© REUTERS / Mediengruppe RTL Deutschland (MG RTL D)
Телевизионные дебаты Ангелы Меркель и Мартина Шульца. 3 сентября 2017
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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maki...... .
Что эти два Попугай обещяют Германий,это полности брехня,лапшу весят народу а он глотает слуню,заврались так что весь Мир над ними смеётся.
10:54
21.09.2017
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