Выборы в Германии: что обещают немцам Меркель и Шульц

БЕРЛИН, 21 сен – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер, пройдут в Германии 24 сентября. Противостояние между лидерами предвыборной гонки, альянсом ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель и социал-демократами Мартина Шульца достигло наивысшей точки — а что же обещают они своему избирателю по таких горячим вопросам внутринемецкой повестки как миграционный кризис, безопасность, будущее ЕС и "дизельному скандалу"?
По данным опроса, проведенного социологическим институтом Forsa по заказу журнала Stern и телепрограммы RTL-Wahltrend, опубликованного 19 сентября, альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Меркель лидирует с 36% поддержки. За основных конкурентов, СДПГ во главе с экс-главой Европарламента Шульцем готовы отдать голоса 23% опрошенных.
ХДС/ХСС: Европа, рынок, соцгарантии
Предвыборную программу правоцентристский альянс ХДС/ХCC представил в Берлине 3 июля 2017 года – она называется "За Германию, в которой мы хорошо и с удовольствием живем". Этот же слоган был размещен на десятках тысяч предвыборных плакатов по всей стране.
"Для того, чтобы нашим детям, внукам и нам самим было хорошо в будущем, мы хотим продолжать работать над тем, чтобы Германия оставалась прекрасной и успешной страной", — говорится в преамбуле к программе, экземпляры которой в виде ярко оформленной брошюры были подарены журналистам в августе в ходе презентации элементов предвыборной агитации ХДС/ХCC в центре Берлина. Аналогичный экземпляр есть в распоряжении РИА Новости.
ХДС/ХСС: рост военных расходов
В предвыборной программе указано стремление "пошагово увеличить до 2024 года в направлении двух процентов ВВП" расходы страны на оборону. Одновременно будет увеличено финансирование в области политики развития (включая программы поддержки государств-партнеров, в том числе в регионах конфликта) – до 0,7% ВВП.
Касаясь европейской политики, альянс выступает за поддержку внутреннего рынка ЕС. В предвыборной программе указано, что 58,6% немецкого экспорта в 2016 году поступил именно в страны Евросоюза. Среди прочих обещаний – стабилизация еврозоны, поддержка европейского оборонительного союза и пограничного агентства Frontex, реформа европейской системы предоставления убежища (Меркель выступает за "солидарный подход" всех стран ЕС к приему беженцев) и заключение аналогичных соглашению ЕС-Турция, регулирующему прием легальных, следующих через Грецию и Турцию беженцев в Европу, договоров с другими государствами. "Усилить Европу означает усилить Германию", говорится в программе.
ХДС/ХСС: миграционная политика
Канцлер добавила, что прием новых мигрантов "не должен происходить за счет местных жителей", необходимо найти в этой вопросах "решение, комфортное для всей Европы". Прибывшие в ФРГ беженцы, которым не было предоставлено официального статуса, должны покинуть страну, заявила Меркель, выступая на предвыборных дебатах 3 сентября. Она добавила, что считает "очень драматичной" ситуацию в 2015 году, когда в Германию прибыли в общей сложности около 900 тысяч беженцев. Комментируя позицию союзников из ХСС, Меркель заявила, что "у ХСС всегда были собственные требования", однако "нас объединяет больше общего".
Лидер ХСС и баварский премьер-министр Хорст Зеехофер, в течение долгого времени настаивавший на лимите для беженцев (не более 200 тысяч человек в год) и только в конце августа заявивший о том, что данное требование не будет упомянуто в предвыборной программе ХДС/ХСС, сообщил 11 сентября в Мюнхене, что цель ввести подобные ограничения "не должна быть убрана из повестки". "Мы за верхнюю границу (приема беженцев – ред.) и будем всячески выступать за это, до и после выборов" — заявил Зеехофер.
ХДС/ХСС: дизельный скандал
В ходе выступления 5 сентября в бундестаге, Меркель заявила, что "мы не должны ограничиваться временными рамками" в вопросе об отказе от использования дизельных двигателей, так как "выступать против дизеля означает одновременно выступать против цели сокращения выбросов двуокиси углерода (СО2)". В то же время она высказалась против введения квот на электромобили. Она также усомнилась в том, что анонсированное ранее правительством обещание о "миллионе электромобилей на улицах Германии к 2020 году" будет выполнено – "мы не достигнем этой цели, судя по нынешней ситуации", сказала канцлер.
СДПГ: справедливость и солидарность
"Германия – сильная страна, которая экономически хорошо развивается. Но справедливость царит не везде. Каждый должен иметь равные шансы на лучшее обучение и образование, хорошую работу и прекрасную жизнь в старости. Мы боремся за общество, в котором люди есть друг для друга и могут жить в мире", — говорится в программе СДПГ. В популярном онлайн-баннере партии сообщается, что "главными предвыборными темами СДПГ являются: больше справедливости, инвестиции в будущее и сильная солидарная Европа".
К основным пунктам "программы справедливости" относятся: поддержка семей с детьми (начисление зарплаты в 300 евро ежемесячно для неработающих родителей и людей, занятых уходом за членами семьи, увеличение детских пособий, отмена оплаты детских садов, отмена оплаты за обучение), реформа рынка труда (возвращение бессрочных трудовых договоров с потарифной оплатой, бесплатное профессиональное обучение для безработных любого возраста в случае более чем трехмесячной невостребованности на бирже труда, уравнивание зарплат мужчин и женщин, увеличение женской квоты до 50% в руководстве предприятий), развитие медицины и пенсионной системы (паритетные взносы в медицинское страхование со стороны работодателей и сотрудников, увеличение зарплат для медперсонала, отказ от увеличения пенсионного возраста), снижение налогов (отмена налога на солидарность с 2020 года для лиц с малым и средним доходом).
СДПГ: европейская политика
Касательно европейской политики, СДПГ выступает за усиления контроля на внешних границах ЕС, утверждая при этом "незыблемое право на убежище" со стороны беженцев. Социал-демократы выступают за солидарное распределение беженцев между всеми странами ЕС. В предвыборной программе указано, что СДПГ "не намерена дальше терпеть отказ отдельных государств от участия в совместно принятой европейской миграционной системе", для этого "мы хотим усиленно принимать в ЕС посредством фиксированных квот лиц, нуждающихся в убежище", которые должны "справедливо распределяться по всем государствам-членам ЕС". СДПГ также поддерживает принятие закона о миграции, который бы регулировал приток рабочих мигрантов.
"Европа необходима нам, как миротворческая сила. Европа, которая выступает за разоружение, разрядку и мирное решение конфликтов… Социал-демократическая внешняя политика направлена на установление мира. Мы полагаемся на диалог, а не на конфронтацию, на справедливый баланс интересов и урегулирование посредством переговоров. Наша политика основана на убеждении, что большие задачи должны решаться только в партнерстве", — сказано в предвыборной программе относительно международной политики.
СДПГ: мигранты
Шульц также выступил в поддержку блокирования притока мигрантов в Европе по маршруту через Средиземное море, в частности, с привлечением береговой охраны Ливии к борьбе с нелегальными перевозчиками.