Гражданская Гвардия покинула здание правительства Каталонии

МАДРИД, 21 сен – РИА Новости. Сотрудникам Гражданской Гвардии Испании, с утра среды проводившим обыски в здании экономического департамента Женералитета в Барселоне, удалось покинуть здание только утром в четверг, сообщает газета La Vanguardia.
Rambla de Cayalunya, ara!#CatalanReferendum pic.twitter.com/7ceTxXZuXz— Ramon Tremosa (@ramontremosa) 20 сентября 2017 г.
"Сегодня ночью вы уедете без машин", — кричали молодые люди. Они изуродовали автомобили, на которых приехала Гражданская Гвардия. Машины проверили на наличие там взрывчатки. В результате первой группе правоохранительных органов удалось покинуть здание в три утра. А второй – уже после семи утра под крики "Независимость".
Гражданская гвардия в среду провела спецоперацию, связанную с подготовкой так называемого "референдума о независимости" в Каталонии. Задержаны 14 человек, проведен 41 обыск.
Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.