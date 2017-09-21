Вице-президент французского "Нацфронта" вышел из партии

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Французская партия "Национальный фронт" под руководством Марин Ле Пен в четверг лишилась своего вице-президента Флориана Филиппо.

"Мне сказали, что я вице-президент "без задач", но, послушайте, я не хочу быть смешным, не хочу бездельничать, поэтому, конечно, я ухожу из Нацфронта", — заявил Филиппо в эфире телеканала France 2

Ранее он отказался оставить пост главы ассоциации "Патриоты", которую основал сам. Руководство "Национального фронта" расценило этот отказ как "претензию на независимость". В среду вечером глава Нацфронта Марин Ле Пен отстранила Филиппо от разработки стратегии партии.

По словам Филиппо, преобразования, которые начались в Нацфронте после выборов, не приносят должных результатов. "Я видел, что преобразования идут плохо, что это откат назад. Нацфронт снова возвращается к старой риторике", — признался политик.

Он также подчеркнул, что не собирается отказываться от своих политических убеждений. Обладая мандатами Европарламента и французского регионального совета, Филиппо продолжит "активно бороться за свою страну", за ее "независимость и свободу идентичности".

Вице-президент ассоциации "Патриоты" Максим Тьебо также объявил о своем уходе из партии "Национальный фронт". "Сегодня я ухожу из Нацфронта", — заявил он в эфире телеканала BFMTV.

Тридцатишестилетний Флориан Филиппо занимал пост вице-президента "Национального фронта" с 2012 года. Во время президентских выборов 2012 года являлся стратегическим директором предвыборной кампании Марин Ле Пен. Как пишет газета Monde, Филиппо был сторонником "де-демонизации" партии, а также делал упор на независимости страны от Европейского Союза, а не на политике против иммиграции.