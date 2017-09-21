Пекин призвал Сеул серьезно отнестись к разногласиям по ПРО THAAD

ПЕКИН, 21 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Глава МИД Китая Ван И на встрече со своей южнокорейской коллегой Кан Гён Хва высказался против размещения американских ПРО THAAD на Корейском полуострове и призвал Сеул как можно скорее устранить эту проблему и, соответственно, камень преткновения в двусторонних отношениях, говорится в сообщении на сайте МИД КНР.

"Китай понимает имеющуюся у Южной Кореи необходимость по обеспечению своей национальной безопасности, однако выступает решительно против размещения ПРО THAAD в стране, так как это напрямую подрывает стратегические интересы Китая в сфере безопасности",- сказал Ван И в ходе встречи на полях ГА ООН.

Он подчеркнул, что "Китай призывает Южную Корею рассмотреть обоснованные опасения КНР и решить подобающим образом эту проблему как можно скорее, чтобы убрать камень преткновения в развитии отношений двух стран".

Сеул в начале сентября сообщил о развертывании четырех дополнительных пусковых установок системы ПРО THAAD на базе США в Южной Корее на фоне ядерного испытания КНДР в минувшие выходные. Пусковые установки системы ПРО размещены американскими силами в Южной Корее на новой базе в Сонджу в 300 километрах к югу от Сеула.