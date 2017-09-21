МККК направил в Донбасс 10 грузовиков с гуманитарной помощью

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Международный комитет Красного креста (МККК) направил для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса десять грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемую территорию в направлении Донецка проследовали десять грузовых автомобилей с грузом продуктовых наборов, строительных материалов общим весом более 190 тонн. Груз направлен от миссии Международного комитета Красного Креста", — говорится в сообщении.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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