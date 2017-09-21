В ЛНР заявили, что силовики три раза за сутки нарушили перемирие

ЛУГАНСК, 21 сен — РИА Новости. Украинские силовики три раза за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив БМП и стрелковое оружие", — заявили в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Славяносербск, Фрунзе, Калиновка.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко также сообщил журналистам, что в пригороде Луганска в результате обстрела со стороны украинских силовиков сгорел жилой дом. "Сегодня утром в 05.50 был обстрел населенного пункта Красный Яр… В результате обстрела полностью сгорел жилой дом по улице Самойловой, остатки которого до сих пор тушат. Повреждения получили еще несколько домов по этой же улице, а также по улице Мариупольской", — сказал он.

По информации Народной милиции, при обстреле украинские силовики применяли минометы калибром 82 миллиметра, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В ведомстве сообщили, что жертв нет.