В Мексике 11 человек погибли при обрушении церкви во время крещения ребенка

Люди помогают извлекать пострадавших из под обломков здания после землетрясения в Мехико

Люди помогают извлекать пострадавших из под обломков здания после землетрясения в Мехико

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Одиннадцать человек, в том числе четыре ребенка, погибли при обрушении церкви в мексиканском штате Пуэбла, вызванного мощным землетрясением, произошедшим во вторник.

Как сообщает местная газета Sol de Puebla , обрушение купола церкви Santiago Apóstol, построенной в XVII веке, произошло во время крещения младенца, который также погиб под обломками здания. Еще три человека были доставлены в больницу. Два человека все еще находятся под обломками. Единственным, кому удалось спастись, стал священник.

Как пишет издание, местные жители продолжают самостоятельно разбирать обломки, рискуя собственной жизнью, так как все еще существует риск обрушения стен и колокольни.

По меньшей мере 230 человек погибли в результате мощного землетрясения в Мексике магнитудой 7,1, которое произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико.