Главы МИД стран-членов ОДКБ приняли заявление о противодействии терроризму

АСТАНА, 21 сен – РИА Новости. Главы МИД стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняли заявление о противодействии международному терроризму, сообщила в четверг пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана.
"По итогам встречи приняты три совместных заявления — об обеспечении всеобъемлющей стабильности в мире, о положении в Афганистане и угрозе усиления позиций международных террористических и экстремистских организаций в северных провинциях страны, а также о противодействии международному терроризму", — говорится в сообщении МИД.