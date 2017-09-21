Главы МИД стран-членов ОДКБ приняли заявление о противодействии терроризму

АСТАНА, 21 сен – РИА Новости. Главы МИД стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняли заявление о противодействии международному терроризму, сообщила в четверг пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана.

По данным МИД Казахстана, на неформальном заседании глав внешнеполитических ведомств государств-членов ОДКБ, которое состоялось на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 20 сентября, обсуждались актуальные вопросы, в том числе сотрудничество с ООН в области миротворческой деятельности, безопасности, противодействия терроризму.

"По итогам встречи приняты три совместных заявления — об обеспечении всеобъемлющей стабильности в мире, о положении в Афганистане и угрозе усиления позиций международных террористических и экстремистских организаций в северных провинциях страны, а также о противодействии международному терроризму", — говорится в сообщении МИД.