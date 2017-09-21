Главы МИД Ирака, Ирана и Турции призвали курдов отказаться от референдума

АНКАРА, 21 сен — РИА Новости. Главы МИД Ирака, Ирана и Турции Ибрагим аль-Джаафари, Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу по итогам трехсторонней встречи на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке приняли заявление, в котором призвали власти Иракского Курдистана отказаться от проведения референдума о независимости.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент.

"Министры выразили решительную приверженность территориальной целостности Ирака и выразили обеспокоенность тем, что референдум ставит под большой риск достижения Ирака в борьбе против ИГ*, является неконституционным и может спровоцировать новые конфликты в регионе. Стороны решили обратиться к руководству курдской администрации Ирака с призывом воздержаться от проведения референдума и согласились в этой связи рассмотреть вопрос о принятии скоординированных ответных мер", — говорится в заявлении, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Стороны отметили, что конструктивный диалог в рамках иракской конституции является единственным путем решения проблем между Багдадом и Эрбилем, подчеркнули важность поддержки Турции и Ирана для разрешения и сдерживания эскалации в регионе и подтвердили необходимость согласованных международных усилий, чтобы убедить руководство Иракского Курдистана отменить референдум.

Главы МИД трех стран также обсудили борьбу с ИГ* в Ираке и усилия по стабилизации ситуации в регионах страны, освобожденных от террористов.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.