В ДНР заявили, что силовики 34 раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе

ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Украинские силовики 34 раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в четверг в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 34 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 14 населенных пунктов республики", — заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.
По его словам, огонь силовики вели из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.