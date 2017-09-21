За землетрясением в Мексике последовали более 30 афтершоков

Пункт раздачи бесплатной еды спасателям и пострадавшим от землетрясения в Мексике. 20 сентября 2017 года

Пункт раздачи бесплатной еды спасателям и пострадавшим от землетрясения в Мексике. 20 сентября 2017 года

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Тридцать четыре афтершока последовали за мощным землетрясением магнитудой 7,1, произошедшим во вторник в Мексике, сообщила местная сейсмологическая служба.

"К 23.30 (07.30 мск) 20 сентября были зарегистрированы 34 афтершока (самый сильный магнитудой 4,0) после землетрясения магнитудой 7,1 19 сентября и 3781 афтершок (самый сильный магнитудой 6,1) после землетрясения 7 сентября магнитудой 8,2", — сообщили сейсмологи в Twitter.

По меньшей мере 230 человек погибли в результате мощного землетрясения в Мексике магнитудой 7,1, которое произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико.