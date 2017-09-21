В Мехико более 50 человек спасли из-под обломков рухнувших зданий

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето сообщил, что к настоящему моменту из-под обрушившихся после землетрясения в столицы страны Мехико зданий были спасены более 50 человек.

"К этому моменту были спасены более 50 человек из-под обломков зданий, обрушившихся в Мехико", — заявил президент в ходе телеобращения. Он добавил, что только в столице медицинская помощь была оказана порядка 1,9 тысячи человек, большинство из них уже выписаны из медучреждений.

По словам президента, сейчас спасатели занимаются поиском и спасением тех, кто числится пропавшими без вести в штатах Пуэбло и Мехико. Он также добавил, что почти 95% электроснабжения в пострадавших от землетрясения районах восстановлено, всего отключение электроэнергии затронуло почти 5 миллионов потребителей.

В ходе обращения мексиканский президент выразил соболезнования родственникам погибших в результате землетрясения. Ньето добавил, что Мексика приняла помощь, которая была предложена другими странами, "в особенности, Испанией, США, Израилем, Японией и другими странами латиноамериканского региона".

По меньшей мере 230 человек погибли в результате мощного землетрясения в Мексике магнитудой 7,1, которое произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико.

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