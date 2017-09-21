В Бангладеш грузовик "Красного полумесяца" вылетел в кювет, есть жертвы

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 сен — РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли, еще 10 пострадали после того, как грузовик Бангладешского общества "Красного полумесяца" (БОКП) с гуманитарной помощью для беженцев-рохинджа вылетел в кювет в Бангладеш.

Инцидент произошел в четверг около 07.45 по местному времени (04.45 мск) в округе Бандарбан на юго-востоке Бангладеш.

"Груженный гуманитарной помощью грузовик вылетел с дороги и опрокинулся в кювет, когда водитель потерял контроль над управлением в районе (населенного пункта) Чакдхала", — заявил изданию Dhaka Tribune представитель местного отделения БОКП.

Личности погибших пока не установлены, однако известно, что речь идет о гражданах Бангладеш.

Грузовик направлялся к границе с Мьянмой, где находятся лагеря беженцев-рохинджа из мьянманского штата Ракхайн. Представители этой народности бегут из Мьянмы из-за операции мьянманских военных против боевиков-рохинджа, начавшейся в конце в августа после нападения последних на полицейские и армейские посты. С тех пор в Бангладеш бежало более 400 тысяч жителей Ракхайна.