Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (486)

БАКУ, 21 сен – РИА Новости, Вугар Гасанов. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Нью-Йорке выразил обеспокоенность в связи с нагорно-карабахским конфликтом и высказал надежду, что сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ сделают все возможное в связи с урегулированием конфликта.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в генеральном штабе Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил удовлетворение встречей с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Генеральный секретарь сказал: "Азербайджан – наш старый друг. Азербайджан проводит большую и полезную работу, осуществляет инициативы и мероприятия", — говорится в сообщении пресс-службы главы Азербайджана.

Гутерреш отметил высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и ООН, подчеркнул существующее взаимопонимание.

"Он сказал, что Азербайджан активно участвует в проектах ООН. Генеральный секретарь структуры выразил обеспокоенность в связи с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом, высказал надежду, что сопредседатели сделают все возможное в связи с урегулированием конфликта", — отмечено в сообщении.

По данным пресс-службы, президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан проводит большую работу в рамках ООН.

"Глава Азербайджана говорил о глобальных форумах Альянса цивилизаций ООН, форумах по межкультурному диалогу, мероприятиях, проведенных в Баку в рамках сотрудничества с Советом Европы, констатировав продолжение таких проектов в Азербайджане. Глава государства отметил развитие экономики Азербайджана, низкий уровень бедности, почти 100-процентную грамотность. Президент Ильхам Алиев заявил, что армянская сторона препятствует переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и пытается затянуть его разрешение", — добавляет пресс-служба.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.